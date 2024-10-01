ビーロットが急反発している。９月３０日の取引終了後、上限を６０万株（発行済み株数の３．１０％）、または５億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は１０月１日から来年３月３１日までで、機動的な資本政策及び配当性向を維持しながら、より高い水準での株主還元を図るためとしている。 同時に、２４年１２月期の連結業績予想について、未定としていた売上高を３０１億円（前期