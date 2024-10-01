ＴＰＲが大幅高で３日ぶりに反発している。９月３０日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表したことが好材料視されている。上限を７０万株（発行済み株数の２．０８％）、または１５億円としており、取得期間は１０月１日から来年３月３１日まで。機動的な資本政策の遂行を通じて、株主還元の充実ならびに資本効率の向上を図るためとしている。 出所：MINKABU PRESS