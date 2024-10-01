アダストリアが３日ぶりに反発している。同社は９月３０日取引終了後、２５年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比３．８％減の９９億１５００万円となったが、通期計画１９０億円に対する進捗率が５２．２％となっていることが買い安心感につながっているようだ。 売上高は同８．５％増の１４４２億３００万円で着地。「グローバルワーク」や「ニコアンド」など主力