ナイガイが大幅反発している。９月３０日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１０万株（発行済み株数の１．２１％）、または３０００万円としており、取得期間は１０月１日から１１月３０日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためとしている。 出所：MINKABU PRESS