スター・マイカ・ホールディングスが反発している。９月３０日の取引終了後、２４年１１月期第３四半期累計（２３年１２月～２４年８月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比９．５％増の４０６億２６００万円、最終利益は同１３．３％増の２６億３５００万円となった。直近３カ月間の６～８月期では増収率は９．４％、増益率は最終利益ベースで３２．２％となっている。業況に対する評価に加え