八洲電機は３日ぶりに切り返す展開。空調設備や照明、受変電システムなどを取り扱う電機商社だが、生成ＡＩの市場拡大を背景としたデータセンター建設ラッシュで空調機器を中心に収益機会が膨らんでいる。データセンター向けの特殊空調で大型案件が寄与し、収益を押し上げている。２５年３月期営業利益は前期比１８％増の４６億円予想と２ケタ成長が続く見通し。そうしたなか、３０日取引終了後、電気器