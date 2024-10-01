ジャパン・ティッシュエンジニアリングは堅調。午前１０時ごろ、メラノサイト含有自家培養表皮（販売名：ジャスミン）が１０月１日付で保険収載されることになったと発表した。ジャスミンは非外科的治療が無効、あるいは適応とならない白斑の治療を目的としたもの。今回の保険収載に伴い、製品の販売を開始するという。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS