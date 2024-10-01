【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のナゲッツなどで好守のセンターとして活躍した元名選手で、米国バスケットボール殿堂入りも果たしたディケンベ・ムトンボさんが脳腫瘍のため９月３０日に死去した。５８歳だった。同日に協会が発表した。コンゴ（旧ザイール）出身のムトンボさんは、１９９１年にナゲッツ入り。２メートル１８センチの長身を生かしたブロックの名手として活躍し、最優秀守備選手に４