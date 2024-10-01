■佐野勇斗、橋本環奈との2ショットを公開 【写真】再共演を喜ぶ声も。橋本環奈と佐野勇斗の2ショット M!LKのメンバーで俳優としても活躍する、佐野勇斗が自身のInstagramにて、橋本環奈との2ショットを公開した。 ふたりは、9月30日よりスタートしたNHK連続テレビ小説『おむすび』で共演。初回放送では、海に帽子を落としてしまい泣いている小さな男の子を放って置けず、自ら海に飛び込んだヒロイン・米田結（橋本