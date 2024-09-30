コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」が、毎年取り組む環境支援プロジェクト「SAVE the BLUE〜Ocean Project〜」で、高温耐性に優れた種類のサンゴの一斉大量産卵の撮影に成功した。貴重な撮影動画を公開することで、球温暖化による気候変動や生態系の異変に対する関心を高め、社会全体で環境保全の大切さを訴える。 【画像をもっと見る】 同プロジェクトは2009年にスタートし、今年で16年目を迎える。対象商品の売上に応じ