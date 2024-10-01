先日、編集部の入るオフィスがABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)化し、フリーアドレスとなりました。以前から取材で終日いない編集者もいたので、そこまで大きな違和感はないですが、変化を大きく感じるのは「日々の他愛のない会話」の減少でしょうか。編集者により大小の違いはあれど、挨拶や雑談が空間から消えた形です。もちろん、近い座席に座れば以前と同じなのですが。そういう意味で、固定席がもたらす一体感は薄