【ニューヨーク＝山本貴徳】米ＣＮＮは９月３０日、米南部を襲った大型ハリケーン「へリーン」による記録的な豪雨に伴う死者が、少なくとも１２８人になったと報じた。ノースカロライナ州では約６００人の安否が確認できていないという。死者はノースカロライナ、サウスカロライナ、ジョージアなど６州にまたがっている。バイデン大統領は３０日の演説で、救助活動を急ぐ考えを表明し、早期に被災地を訪れる意向も示した。水