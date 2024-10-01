女優の橋本環奈が主演し、９月３０日からスタートしたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（総合、月〜土曜、前８・００）の初回の世帯平均視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）が１６・８％だったことが１日、分かった。個人平均視聴率は９・４％。２４年前期「虎に翼」の１６・４％から０・４ポイントアップした。「おむすび」は平成の時代を舞台に、やがて栄養士となる主人公・米田結がギャル文化と出会い、「縁・人・未来