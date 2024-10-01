RHYMESTERが、Blue Note Tokyo公演に続き、Billboard Live OSAKAでバンド編成のワンマン公演開催を発表した。普段は2MC+1DJのオーセンティックなヒップホップスタイルのライブパフォーマンスで「キング・オブ・ステージ」の異名をとる彼らが、8人組のバンド編成となり、名門ジャズクラブで繰り広げるライブはファンの間でも話題で、BLUE NOTE TOKYOでは即ソールドアウトを記録する人気企画。満を持して大阪での初開催となる。ライ