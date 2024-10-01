立憲民主党辻元清美議員が９月３０日、Ｘを更新。衆院を解散し１０月２７日に投開票と示した自民党石破茂総裁について「初っ端から、がっかりですよ」と嘆いた。石破総裁は３０日、衆院解散し１０月２７日投開票と会見で述べた。総裁選の最中は早期の解散には慎重な意見を述べることもあり、まずは議論を尽くし、国民に判断材料を与えてから解散を…という姿勢だった。それが急転直下の早期解散。辻元氏は「石破さん、初