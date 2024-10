人気対戦型格闘ゲーム鉄拳シリーズのプロデューサーとして知られる原田勝弘氏は、ケンタッキーフライドチキンの創業者であるカーネル・サンダースを同シリーズに出演させたいと以前から語ってきました。しかし、その夢は叶わなかったことをゲームメディアのTheGamerに報告しています。KFC Shot Down Colonel Sanders As A Tekken Fighter, Says Haradahttps://www.thegamer.com/tekken-colonel-sanders-guest-fighter-shot-down-by