1日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝144円近辺で取引された。午前10時現在は前日比1円59銭円安ドル高の1ドル＝143円96〜97銭。ユーロは1円14銭円安ユーロ高の1ユーロ＝160円26〜28銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は9月30日の会合で、利下げを急がない姿勢を示した。米国の大幅な金利引き下げの観測が和らぎ、円を売ってドルを買う動きが優勢だった。市場では、イスラエルによるレバノンへの地上