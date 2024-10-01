国境付近の陣地からレバノンへ向けて砲撃するイスラエル軍の自走砲部隊/Baz Ratner/AP（ＣＮＮ）イスラエル軍は現地時間の１０月１日未明、レバノン南部で「限定的な地上作戦」を開始したと発表した。国境付近にいるＣＮＮ取材班の拠点からも砲撃音が聞こえ、ドローン（無人機）やヘリコプターの飛行する音が空をつんざいた。村落の方向からは爆発音が何度も聞こえ、立ち上る煙や閃光（せんこう）が見えている。イスラエル軍はヘブ