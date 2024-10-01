ソウルの繁華街・梨泰院で2年前に発生した雑踏事故をめぐり、当時の警察署長に禁錮3年の実刑判決が言い渡されました。【映像】当時の警察署長日本人2人を含む159人が死亡した2022年10月の梨泰院雑踏事故をめぐり、ソウル西部地裁は30日、当時の警察署長で業務上過失致死傷などの罪に問われていた李林宰被告に対し、禁錮3年の実刑判決を言い渡しました。「多くの人が集まり生命や身体に深刻な危険性があることが予想できた」と