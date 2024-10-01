1894年の創業から130周年を迎えるギブソンが、1974年にザイール共和国（現コンゴ民主共和国）で開催された 伝説的音楽祭＜ザイール 74＞でB.B.キングが使用したES-355を元にした最新シグネチャーモデル『B.B. King“Rumble in the Jungle”1974 ES-355 (B.B.キング“ランブル・イン・ザ・ジャングル”1974 ES-355：)』を発売した。1974年9月22日から24日までザイールで開催された＜ザイール 74＞でのB.B.キングのパワフルなブルー