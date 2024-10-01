菊池風磨が主演する10月12日スタートのドラマ『私たちが恋する理由』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）より、ヒロイン・久間田琳加が役作りのために髪の毛を25cmカットした“決意の断髪式”が初公開された。【写真】菊池風磨、久間田琳加の髪に緊張のハサミ入れ！本作は、「第2回みんなの推し恋愛マンガ大賞」の大人の恋愛部門で大賞を受賞し、電子書店では3000万viewを突破したma2による人気コミックのドラマ化。オフィスを舞台