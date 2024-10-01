【モデルプレス＝2024/10/01】歌手でタレントの渡辺美奈代が9月30日、自身のInstagramを更新。息子と「K-1」を観戦したことを報告した。【写真】渡辺美奈代、タレントのイケメン息子と仲良し2ショット◆渡辺美奈代、息子と格闘技観戦渡辺は「k-1の試合観戦に行ってきました！」と次男でタレントの矢島名月とともに、29日に開催された「K-1 WORLD MAX 2024」を観戦したことを報告。「K-1」アマチュア大会にも出場している矢島は、渡