アニメ映画『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』の主題歌に、なにわ男子の新曲「ありがとう心から」が決定。主題歌を使用した本予告とメインビジュアルが解禁された。【動画】なにわ男子の新曲も聴ける！『劇場版 忍たま乱太郎』最新作予告編朝日小学生新聞で1986年に尼子騒兵衛が『落第忍者乱太郎』の連載を開始、1993年よりテレビアニメ『忍たま乱太郎』が放送開始されて以降、幅広い世代に愛され続けている