福井海上保安署などによりますと、30日午後4時15分ごろ、福井港から40キロの沖合で付近を航行していた漁船から「人のようなものが浮いている」と通報がありました。 遺体は黒っぽいジャージを身に着けた女性ということですが、遺体の損傷が激しく身元の特定には至っていないということです。9月に能登地方を襲った記録的豪雨ではこれまで13人の方が亡くなり4人の行方や安否がわからなくなっています。海上保安署では能登