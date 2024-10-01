ポストシーズン進出の１２チームが決まった米大リーグは日本時間２日からワイルドカードシリーズがスタートする。その４カードの見どころなど展望する。＊＊＊＊＊【ブルワーズ×メッツ】４連敗が１度もない安定した戦いで中地区連覇を果たしたブルワーズと１６１試合目にポストシーズン（ＰＳ）進出を決めたメッツと対照的な顔合わせ。レギュラーシーズンでは開幕カードと予定された最終カードに対戦し５勝１敗でブ