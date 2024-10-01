攝津正インタビュー後編ソフトバンク視点CS展望（前編：ケガ人続出でCSはピンチ？柳田悠岐や近藤健介など、OB攝津正がチームの状態を分析＞＞）リーグ優勝を果たし、次はクライマックスシリーズ（CS）・ファイナルステージの戦いを控えるソフトバンク。2012年には沢村賞をはじめとする数々のタイトルを獲得したOBの攝津正氏に、対戦相手別の見解を聞いた。13勝を挙げた有原航平だが、対日本ハムの対戦成績はあまりよくない