攝津正インタビュー前編CSに向けたソフトバンクの状態４年ぶり20度目のパ・リーグ優勝を果たしたソフトバンク。10月16日から始まるクライマックスシリーズ（CS）のファイナルステージで、ファーストステージの勝者を迎え撃つことになる。しかしチームは、ここにきて投打で故障者が続出。2012年の沢村賞など多くのタイトルを獲得したOBの攝津正氏に、現状の戦力分析、短期決戦で戦ううえで大切なことなどを聞いた。一軍に復帰