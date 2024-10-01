いよいよNBAへの挑戦をスタートさせる河村勇輝photo by Kato Yoshioメンフィス・グリズリーズとエグジビット10契約（＊）を結び、10月１日（日本時間２日）から始まるグリズリーズのトレーニングキャンプに参加する河村勇輝（23歳）。彼の新たな舞台での挑戦がどういったもので、どんなことが待ち構えているのか。いくつかのキーワードで紐解いてみた。＊トレーニングキャンプへの参加を前提にした保証なしの契約。開幕前にカ