女優・橋本環奈が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）が９月３０日にスタートし、初回の世帯平均視聴率が１６・８％を記録したことが１日、分かった。個人視聴率は９・４％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）最近の初回世帯視聴率としては前作「虎に翼」の１６・４％、２３年後期「ブギウギ」の１６・５％、同前期「らんまん」の１６・１％、２２年後期「舞いあがれ！」の１６・