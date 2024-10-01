浦和は１日、さいたま市内で練習を公開し、ＤＦマリウス・ホイブラーテンが顔面の負傷を病院で検査するため練習を欠席した。先月２８日のアウェー神戸戦（０●１）で負傷。クラブはこの日の病院での診断検査が出次第、発表するとしたホイブラーテンは神戸戦にセンターバックで先発出場。０―１の後半３６分、自陣左から相手ロングスローを投げ入れられ、ペナルティーエリア内で浮き球をシュートしようとした神戸ＦＷ佐々木大樹