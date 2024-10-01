THE ANSWER編集部カメラマン・フォトコラム陸上の第93回日本学生陸上競技対校選手権大会（日本インカレ）が9月19日から4日間、川崎市等々力陸上競技場で行われた。最終日に行われた男子200メートル決勝、20秒64（追い風0.6メートル）で2年ぶり2度目の優勝を飾ったパリ五輪代表の鵜澤飛羽（筑波大4年）。大学最後の日本インカレ、レース直後のフォトセッションで母校愛が垣間見える瞬間があった。（写真・文＝THE ANSWER編集部・