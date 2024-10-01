最近、飢えに苦しめられた北朝鮮兵士による民家略奪が頻発し、住民たちが苦痛を訴える事例が増えたという報道があった。２７日、デイリーＮＫは両江道（ヤンガンド）の消息筋を引用して「最近恵山市（ヘサンシ）で住民世帯を対象にした兵士たちの泥棒行為が横行し、ただでさえ大変な住民の生活が兵士泥棒が入るためにさらに厳しくなっている」と伝えた。最近北朝鮮兵士は各家を回って米ひと粒も残さずに食糧や生活用品を盗み出して