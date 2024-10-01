イスラエル軍がレバノン南部の国境地域に制限的・局地的な地上作戦を始めたと１日（現地時間）、公式発表した。イスラエル軍はこの日午前１時５０分ごろ声明を出し、「軍はレバノン南部国境地域のヒズボラのテロ目標物に関する正確な情報に基づき、制限的かつ局地的で標的化された地上襲撃を始めた」と明らかにした。続いて「これら目標物は国境付近の集落にあり、イスラエル北部の地域社会に直接的な脅威となる」と強調した。また