湖池屋は9月16日、“夢の食塩不使用ポテトチップス”第2弾として「湖池屋プライドポテト GOLD STYLE 食塩不使用 海老」（55g）を新発売して「湖池屋プライドポテト」ブランドに磨きをかける。今年3月に発売した「湖池屋プライドポテト GOLD STYLE 食塩不使用」の好評を受けた動き。「『食塩不使用なのにおいしい！』『久しぶりにポテトチップスを食べられた！』といった多くの喜びの声をいただいた」（湖池屋）という。ポテトチッ