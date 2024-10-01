三幸製菓は9月9日、もち米100％の一口サイズのおかき3種をアソートした「餅づくり」（92g）を新発売した。市場では少ない、おかきのアソートで米菓のメーンユーザーである50代・60代の需要を掘り起こしていくのが狙いとみられる。「焼きのり巻」「梅ざらめおかき」「醤油おかき」の3種を詰め合わせて、選ぶ楽しさを打ち出している。「風味や味付けの異なる3つの味わいを少しずつお楽しみいただけるので毎日のお茶うけにはもちろん