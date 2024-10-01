まず、台風進路図の見方を確認しておきましょう。黄色い円が強風域です。風速15メートル以上の強風が吹いているか、吹く可能性のある範囲です。続いて、赤い円が暴風域です。風速25メートル以上の暴風が吹いているか、吹く可能性のある範囲です。そして、白い円が予報円です。台風の中心が入る確率が70％の範囲です。ちなみに、予報円の大きさが表しているのは台風の大きさではありません。予報円が大きいほど、進路の