イスラエル軍は、レバノン南部への限定的な地上作戦を開始したと発表しました。イスラエル軍は、レバノン南部のイスラム教シーア派組織ヒズボラの施設を標的とした限定的で局地的な地上作戦を開始したと、日本時間の1日朝、発表しました。これに先立ちアメリカ国務省は、イスラエルから、地上作戦についての報告を受け、継続して話し合っているとしていました。ロイター通信によりますと、イスラエルのガラント国防相は、先月30日