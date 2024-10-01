【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は９月３０日の講演で、今後の利下げペースについて「時間をかけて展開するプロセスであり、急ぐ必要はない」と述べた。経済動向が想定通りの場合、年内残り２回の会合で計０・５％の利下げを行うことが適切との見方を示した。ＦＲＢは９月１８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、４年半ぶりの利下げを決めた。インフレ（物価上昇）の継続的な鈍化や