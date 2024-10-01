日本銀行が3カ月ごとに企業の景況感を調査する「短観」＝全国企業短期経済観測調査で、大企業・製造業は横ばいだったものの、大企業・非製造業は2期ぶりに改善しました。短観の調査は8月末から9月末にかけて行われました。景気が「良い」と答えた企業から「悪い」と答えた企業の割合を引いた指数は、大企業の製造業ではプラス13となり、前回6月の調査と変わらず横ばいでした。繊維や非鉄金属、電気機械などが改善した一方