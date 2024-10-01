東京都は将来の妊娠に備えて、卵子を冷凍保存しておく「卵子凍結」について、理解を深めるためのセミナーを初めて開催しました。東邦大学医学部片桐由起子教授「妊娠出産育児というライフイベントを一体どこ（の時期）にもっていくかという選択が卵子凍結であると思います」東京都は、都内に住む18歳から39歳の女性を対象に、去年9月から卵子凍結にかかる費用のうち、1人あたり最大30万円を助成しています。都は30日、卵子