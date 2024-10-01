大リーグで歴代最多の通算4256安打を放ったピート・ローズさんが死去したと30日（日本時間10月1日）、米メディアが一斉に報じた。83歳だった。亡くなったピート・ローズさん=2010年6月、米オハイオ州シンシナティローズさんは1960年にレッズに入団。63年に大リーグデビューし、170安打をマークして新人王を獲得。シーズン200安打を10度達成し、首位打者に3度輝き、通算24年間で打率は3割3厘だった。闘争心あふれるプレースタ