フリーで活動するお笑いコンビ、大仰天の田口優斗（30）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。「大谷本塁打貯金」をしていたと明かし、ネット上で話題となっている。ドジャース大谷翔平投手（30）は最終的に打率3割1分で首位打者には届かなかったものの、54本塁打、130打点、59盗塁、OPS（出塁率＋長打率）1・036の驚異的な数字を残した。田口は54枚の1万円札を左手に持つ写真をアップし、「大谷翔平のホームラン1本につき1万円貯