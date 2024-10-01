Instagramに投稿されたのは、夏休み最終日のお兄ちゃんとワンコの微笑ましいやりとりです。お兄ちゃんが新学期の準備をしていると、ワンコも一緒に学校に行く気満々のようで…？動画は記事執筆時点で3万2000回再生を突破し、「可愛すぎますね」「本当に仲良しさんだねぇ」といった声が寄せられています。 【動画：お兄ちゃんが『新学期の準備』をしていたら、犬がランドセルに…？可愛すぎるやり取り】 お兄ちゃんが新学期の準備