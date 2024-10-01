Agoda Companyとチェジュ航空は、戦略的パートナーシップを締結した。戦略的パートナーシップにより、従来よりも幅広い顧客へのアプローチ、旅行の選択肢の拡充を図る。旅行予約サービス「Agoda（アゴダ）」で、チェジュ航空の航空券の割引や特別オファーといったプロモーションを実施する。アゴダは、韓国国内の宿泊予約で高いシェアを有しているという。10月9日から30日にかけて、パートナーシップ開始を記念したプロモーション