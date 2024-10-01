月頭は物事に対する前向きさと積極性が高まる、新しいシーズン感のあるとき。「これまでとはちょっと違う」というメンタリティーで動きたくなる時期でしょう。実際、今後はよりやる気も上向く気配がありますが、同時にこのころは「今までに築いた関係性、環境、愛を大切に」の力も非常に強い、いい意味で感情的なタイミングです。この時期の恋愛運を、占い師のまーささんがお届けします♡現在、2024年下半期の恋愛占いも公開