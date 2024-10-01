アイドルグループ・NEWSの小山慶一郎が連続ドラマ初主演を務める。10月2日スタートの「高杉さん家のおべんとう」だ。独身で彼女ナシの地理学研究で生計を立てているハルこと温己（小山）が、親を亡くしたいとこでしっかり者の女子中学生・久留里（平沢宏々路）の未成年後見人になり、久留里との共同生活を始めることに。ぎこちない2人がいつしかお弁当を通じて、心を通い合わせていくという“ほのぼの絆育み系”な物語だという