A代表は海外組の数が増え、今ではメンバーの８割がヨーロッパでプレーしている。その流れは若手にも波及し、20歳前後で海を渡るケースも珍しくない。日本サッカー界の進化を象徴する事象だが、一方で若きタレントの海外挑戦によって五輪の位置付けが難しくなっている。インターナショナルマッチウィーク外に開催される五輪本大会やアジア最終予選は、代表の拘束力がない。そのため、ベストメンバーを揃えられず、クラブから色