2001年4月からテレビ大阪制作でスタートした「きらきらアフロ」。2012年4月からテレビ東京制作となり「きらきらアフロTM」と改題されたが、9月26日に最終回を迎えた後も「きらきらアフロ」と呼ばれ、誰も「TM」を付けていない。笑福亭鶴瓶と元お笑いコンビ・オセロの松嶋尚美による、台本なし、カンペなしのトークバラエティ番組は、多くのファンに惜しまれながら23年間1182回の幕を下ろした。最終回だからと言って、これま