大塚製薬のニュートラシューティカルズ事業部「女性の健康推進プロジェクト」は9月26日、「更年期の手指の不調に関する調査」の結果を発表した。同調査は7月26日〜8月7日、50歳から64歳の一般女性207名を対象に、インターネットで実施した。あなたは現在、更年期障害の症状を感じていますか更年期障害の症状を感じているか尋ねたところ、47%が「感じている」と回答した。手指に関して、こわばりやつりやすさ、むくみ、痛みなどの不