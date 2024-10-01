兵庫県の私立高校教諭が未成年者誘拐の疑いで逮捕されました。未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、神戸市にある学校法人須磨学園の高校教諭・瀧本健作容疑者（43）です。警察によりますと、瀧本容疑者は、9月22日〜29日の間、大阪府内の女子高校生（16）を、未成年者と知りながら自宅に連れ込み、誘拐した疑いがもたれています。女子高校生の母親から「娘と連絡がとれない」などとの届出があり、警察が行方を探していた